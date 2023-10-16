"Найкращий сценарій": інвестори вітають можливу перемогу проєвропейських сил у Польщі

Інвестори схвалили результати виборів у Польщі, де блок проєвропейських партій, схоже, отримає більшість у парламенті. Фондовий ринок та валюта зросли після екзит-полів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Базовий індекс WIG20 підскочив на 4,9%, найбільше з травня 2022 року. Злотий зміцнився на 1,8% на початку європейських торгів та торгувався на найвищому рівні з початку вересня.

Екзит-пол показав, що трипартійний опозиційний альянс отримав 248 місць у нижній палаті парламенту з 460 членів. Результат, якщо його буде підтверджено офіційними результатами, які мають бути опубліковані 17 жовтня, розглядається як сприятливий для польських фінансових активів, оскільки новий уряд може вжити заходів, щоб швидко розморозити доступ до десятків мільярдів євро у фондах Європейського Союзу, затриманих у зв'язку з нинішніми порушеннями. урядом

"Це був наш найкращий сценарій, - сказав Андерс Фагеманн, старший фінансовий менеджер Pinebridge Investments у Лондоні. Якщо дані екзит-полу точні, ми очікуємо, що фінансові ринки Польщі відреагують позитивно".

Передачі влади від націоналістів демократам

Проте передача влади, ймовірно, займе час. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив у неділю ввечері, що партія "Право і справедливість", яка, як і раніше, є найбільшою партією в парламенті, готова обговорити коаліційні переговори "з усіма".

Помічники президента Анджея Дуди заявили, що польська політична традиція полягає у тому, що глава держави призначає прем'єр-міністром когось із найбільшої партії у парламенті. Опозиція заявила, що це призведе до втрати часу, загальмувавши створення кабінету більшості нинішнім опозиційним блоком, і може створити вакуум влади у небезпечний момент, коли в Україні вирує війна. На думку опозиції, партія "Право і справедливість" не має шляху до більшості, якщо результати екзит-полу підтвердяться.

"Інвестори бачать, що статус-кво в Польщі змінився, що має бути гарною ознакою для злотого та акцій, - сказав Радослав Холевінський, член правління взаємного фонду Skarbiec TFI у Варшаві. Однак ця картина може змінитися, якщо "Право і справедливість" не поступиться ".

Злотий був найефективнішою валютою ринків Європи, що розвиваються, по відношенню до євро за останній місяць, тоді як акції, що котируються на Варшавській біржі, також перевершили аналоги. Цей поворот був частково викликаний ставками на те, що проєвропейська опозиція, яка поєднує правоцентристські, центристські та ліві партії, зможе спільно отримати більшість.

"Це має дати позитивний імпульс польським ринкам, але ситуація буде нестабільною, - сказав Віктор Сабо, інвестиційний директор Abrdn у Лондоні. - Схоже, що опозиція має достатню підтримку для формування коаліції, яка має бути позитивною у середньостроковій перспективі. Однак це буде непроста коаліція ".

Вибори у Польщі

Парламентські вибори у Польщі відбулися в неділю, 15 жовтня. За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

Згідно з екзит-полом, опозиція отримує більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска набрала 32% голосів за рекордної явки. Альянс "Третій шлях" отримав 13%, а Ліва партія - 8,6%, що дасть трьом групам 248 місць у нижній палаті парламенту з 460 осіб.