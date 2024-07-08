Найкращі приватні університети України: куди варто вступати на навчання

Найкращі приватні заклади України

Рейтинг складається з таких університетів:

Міжрегіональна Академія управління персоналом (Київ)

Університет "Київська школа економіки" (Київ)

Український католицький університет (Львів)

ІТ STEP Університет (Київ)

Київський медичний університет (Київ)

Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро)

Європейський університет (Київ)

Міжнародний гуманітарний університет (Одеса)

Університет економіки та права "Крок" (Київ)

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II (Берегове)

Як складають рейтинг

Для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО використовують інші подібні ініціативи: "Топ-200 Україна", "Scopus" і "Бал НМТ на контракт". Кожен рейтинг оцінює різні показники, які є однаково важливими.

Наприклад, під час формування фінальних результатів "Топ-200 Україна" враховує сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що перебуває в стані глибинних змін у ході здійснюваних реформ.

Результати рейтингу "Scopus" засновані на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, опублікованих закладом освіти або його співробітниками в наукових виданнях.

А "Бал НМТ на контракт" містить інформацію про показники середнього бала НМТ вступників, яких 2023 року зараховано до вишів на навчання за контрактом. Таким чином можна відстежити лідерів серед закладів освіти, куди студенти вступили здобувати вищу освіту за власні кошти.

Отже, Консолідований рейтинг підсумовує загальні рейтингові місця закладів освіти за версією цих трьох рейтингів і робить власні висновки.