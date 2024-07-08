Лучшие частные университеты Украины: куда следует поступать на обучение

Лучшие частные заведения Украины

Рейтинг состоит из следующих университетов:

Межрегиональная Академия управления персоналом (Киев)

Университет "Киевская школа экономики" (Киев)

Украинский католический университет (Львов)

ІТ STEP Университет (Киев)

Киевский медицинский университет (Киев)

Университет имени Альфреда Нобеля (Днепр)

Европейский университет (Киев)

Международный гуманитарный университет (Одесса)

Университет экономики и права "Крок" (Киев)

Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II (Берегово)

Как составляют рейтинг

Для заключения Консолидированного рейтинга ЗВО используют другие подобные инициативы: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт". Каждый рейтинг оценивает различные показатели, которые одинаково важны.

К примеру, при формировании финальных результатов "Топ-200 Украина" учитывает современные тенденции развития высшего образования, находящегося в состоянии глубинных изменений в ходе осуществляемых реформ.

Результаты рейтинга "Scopus" основаны на показателях базы данных Scopus, являющихся инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, опубликованных учебным заведением или его сотрудниками в научных изданиях.

А "Бал НМТ на контракт" содержит информацию о показателях среднего балла НМТ поступающих, которые в 2023 году зачислены к вузам на обучение по контракту. Таким образом можно отследить лидеров среди учебных заведений, куда студенты поступили получать высшее образование за собственные средства.

Итак, Консолидированный рейтинг суммирует общие рейтинговые места учебных заведений по версии этих трех рейтингов и делает собственные выводы.