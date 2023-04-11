"Найкращі 18 матчів у кар'єрі": Михайлюк відверто оцінив п'ятий сезон у НБА

25-річний українець підсумував сезон із командної та персональної точок зору. Універсал перебрався до Північної Кароліни з "Нью-Йорк Нікс" транзитом через "Портленд".

На думку Михайлюка, досвід виступів за "Шарлотт" був позитивним. Він задоволений кількістю відведеного ігрового часу та можливістю насолоджуватися грою у баскетбол. Окремо вихованець черкаського баскетболу відзначив взаємодію з партнерами.

"Останні 18 матчів – беззаперечно найкращі в моїй кар'єрі на цей момент. Це справді було дуже добре. Я показав спроможність грати на цьому рівні та бути вкрай ефективним. Мені зрозумілі моя роль на майданчику та вимоги, щоб залишатися у грі", – зізнався Михайлюк.

За словами українця, кар'єрні перспективи наразі залишаються невизначеними. Утім, універсал впевнений, що буде конкурентним на ринку вільних агентів найближчого літа. Раніше він недовго виступав за "Лейкерс", "Детройт", "Оклахому" та "Торонто".

Після 3.3 хвилин у середньому за "Нікс" у першій половині сезону час Михайлюка на паркеті в лавах "Шарлотта" зріс до 22.5 хвилин. Підсумкові середні цифри українця в складі "Горнетс" – 10.6 очок, 2.4 підбирання, 2.7 передачі, 0.7 перехоплень.