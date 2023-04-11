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"Лучшие 18 матчей в карьере": Михайлюк откровенно оценил пятый сезон в НБА

Фото: Святослав Михайлюк закрепился в обойме "Хорнетс" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Звезда сборной Украины Святослав Михайлюк проанализировал концовку сезона 2022/23 в составе "Шарлотт Хорнетс" под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yard Barker.

25-летний украинец подытожил сезон с командной и персональной точек зрения. Универсал перебрался в Северную Каролину из "Нью-Йорк Никс" транзитом через "Портленд".

По мнению Михайлюка, опыт выступлений за "Шарлотт" был положительным. Он удовлетворен количеством отведенного игрового времени и возможностью наслаждаться игрой в баскетбол. Отдельно воспитанник черкасского баскетбола отметил взаимодействие с партнерами.

"Последние 18 матчей – безусловно, лучшие в моей карьере на данный момент. Это действительно было очень хорошо. Я показал способность играть на этом уровне и быть крайне эффективным. Мне понятны моя роль на площадке и требования, чтобы оставаться в игре", – признался Михайлюк.

По словам украинца, карьерные перспективы остаются неопределенными. Впрочем, универсал уверен, что будет конкурентным на рынке свободных агентов ближайшим летом. Ранее он недолго выступал за "Лейкерс", "Детройт", "Оклахому" и "Торонто".

После 3.3 минут в среднем за "Никс" в первой половине сезона время Михайлюка на паркете в рядах "Шарлотта" выросло до 22.5 минут. Итоговые средние цифры украинца в составе "Хорнетс" – 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи, 0.7 перехватов.

К слову, накануне НБА определила пары плей-ин в Западной и Восточной конференциях.

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