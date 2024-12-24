Найінтенсивніші бої відбуваються на чотирьох напрямках, - Генштаб

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку на фронті станом на 22.00 23 грудня.

Російські обстріли

З початку доби російські загарбники завдали 12 авіаційних ударів (застосували 37 керованих авіабомб), та понад 490 ударів дронами-камікадзе.

Крім того, ворог здійснив понад 3 тисячі обстрілів позицій Сил оборони України та населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 4 бойові зіткнення в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти 19 разів намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.

На Лиманському напрямку противник провів 26 атак, намагаючись просунутися в напрямку Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 13 ворожих штурмів в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники 9 разів атакували позиції ЗСУ в районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. Усі спроби окупантів покращити своє становище були зупинені Силами оборони України.

На Торецькому напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районах Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки. Наразі ще тривають 2 боєзіткнення.

На Покровському напрямку тривають інтенсивні ворожі штурми. Тут окупанти здійснили 30 атак. У Генштабі зазначили, що найбільша активність ворога зберігається в районах н.п. Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка.

"Всі атаки на напрямку українські захисники успішно відбили. Крім того, ворог завдав бомбардувань 9 КАБами по районах населених пунктів Котлине, Звірове та Успенівка. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території", - йдеться у звіті.

За наявними у Генштабу даними, на цьому напрямку вже був ліквідований 201 окупант, ще 224 - поранено.

"Знищено одну бойову машину піхоти, три одиниці автомобільної та одиницю мототехніки. Окрім того, було пошкоджено два танки противника", - розповіли у військовому командуванні.

На Курахівському напрямку вже відбулося 32 бойових зіткнення. Окупанти намагаються просунутися в районах н.п. Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка. В Генштабі зазначили, що противник також активно залучав бомбардувальну авіацію.

"На даному напрямку противник втратив 77 окупантів вбитими та пораненими", - розповіли в Силах оборони України.

На Времівському напрямку відбулося 35 боїв в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки. Наразі ще тривають 2 боєзіткнення.

В Генштабі додали, що російські окупанти скинули 7 КАБів під час авіаударів по району н.п. Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 1 ворожий штурм в районі Білогір'я.

На Оріхівському напрямку противник 4 рази без успіху намагався вибити ЗСУ із займаних позицій в районах н.п. Новоданилівка та П'ятихатки.

На Придніпровському напрямку загарбники провели 1 штурм, який був відбитий воїнами ЗСУ.

На Курському напрямку українські захисники відбили 46 атак ворога. Тут росармія завдала 374 артилерійських удари, з них 9 - із РСЗВ.

У військовому командуванні додали, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.