Найінтенсивніші бої на Покровському напрямку. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

За уточненими даними, російські війська завдали сім ракетних ударів по українських позиціях та цивільних об’єктах, використавши вісім ракет. Крім того, окупанти здійснили 86 авіаударів, скинувши 109 керованих авіабомб, а також понад 4500 артилерійських обстрілів, з яких 131 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари ворога були зафіксовані в районах Андріївки, Ободів, Катеринівки, Яструбиного, Павлівки та Волфине Сумської області; Вовчанська та Козачої Лопані на Харківщині; Торського, Костянтинівки, Дружби, Торецька та Краматорська в Донецькій області, а також у Запорізькій та Херсонській областях.

У відповідь авіація та артилерія Сил оборони України завдали шість ударів по місцях зосередження російських військ, уразивши пункт управління, систему ППО, спеціальну техніку та артилерійські системи.

На Харківському напрямку відбулося шість боїв, зокрема поблизу Вовчанська та Стариці. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 12 атак біля Кучерівки, Новоосинового та інших населених пунктів. На Лиманському напрямку зафіксовано 18 атак ворога, а на Сіверському - відбита одна спроба штурму поблизу Білогорівки.

Найбільш інтенсивні бої точилися на Покровському напрямку, де українські війська відбили 21 штурмову дію ворога. Також на Курахівському напрямку окупанти здійснили 18 атак.

Загалом українські сили успішно відбивали атаки на різних напрямках, зокрема на Времівському та Придніпровському. Обстановка на Гуляйпільському, Волинському та Поліському напрямках залишається без змін.

Противник продовжує обстріли на прикордонних територіях Чернігівської та Сумської областей.