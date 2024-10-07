Наиболее интенсивные бои на Покровском направлении. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

По уточненным данным, российские войска нанесли семь ракетных ударов по украинским позициям и гражданским объектам, использовав восемь ракет. Кроме того, оккупанты совершили 86 авиаударов, сбросив 109 управляемых авиабомб, а также более 4500 артиллерийских обстрелов, из которых 131 - из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары врага были зафиксированы в районах Андреевки, Ободов, Катериновки, Ястребиного, Павловки и Волфино Сумской области; Волчанска и Казачьей Лопани в Харьковской области; Торского, Константиновки, Дружбы, Торецка и Краматорска в Донецкой области, а также в Запорожской и Херсонской областях.

В ответ авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли шесть ударов по местам сосредоточения российских войск, поразив пункт управления, систему ПВО, специальную технику и артиллерийские системы.

На Харьковском направлении произошло шесть боев, в частности вблизи Волчанска и Старицы. На Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак возле Кучеровки, Новоосиново и других населенных пунктов. На Лиманском направлении зафиксировано 18 атак врага, а на Северском - отбита одна попытка штурма вблизи Белогоровки.

Наиболее интенсивные бои шли на Покровском направлении, где украинские войска отбили 21 штурмовое действие врага. Также на Кураховском направлении оккупанты совершили 18 атак.

В целом украинские силы успешно отражали атаки на разных направлениях, в частности на Времовском и Приднепровском. Обстановка на Гуляйпольском, Волынском и Полесском направлениях остается без изменений.

Противник продолжает обстрелы на приграничных территориях Черниговской и Сумской областей.