Наїлись грибів. У Тернопільській області восьмеро дітей та дорослий опинились у лікарні
На Тернопільщині восьмеро дітей та один дорослий отруїлися дикорослими грибами. Більшість дітей наразі у важкому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Зазначається, що семеро дітей, які постраждали, належать до однієї родини, ще одна дитина - гостювала в них.
Також відомо, що наразі лише однорічна дитина перебуває у стабільному стані, решта - у важкому.
Наразі двох дітей, народжених у 2007 та 2021 роках, перевезли до лікарні у Львові.
П’ятьох інших, віком від 3 до 12 років, транспортують до "Охматдиту" у Києві.
У МОЗ також зазначили, що ще одну дитину було направлено до Тернопільської обласної лікарні.
Повідомляється, що чоловік 1965 р.н., який, за попередніми даними, приготував гриби, також у важкому стані був доставлений до міської лікарні.
Медики та рятувальники нагадують, що найкращий спосіб уникнути отруєння - відмовитися від дикорослих грибів і споживати лише ті, що вирощуються на промислових фермах.
У МОЗ нагадали, що у разі підозри на отруєння грибами рекомендується негайно викликати екстрену допомогу та надати першу допомогу:
- промити шлунок,
- випити активоване вугілля,
- дотримуватися постільного режиму.
Окрім цього, у такому стані категорично заборонено вживати алкоголь і їжу, адже це може прискорити всмоктування токсинів.
Нагадаємо, що в МВС раніше давали поради українцям щодо того, як безпечно зібрати гриби під час війни.
Якщо ви вирішили не йти у ліс по гриби, то завжди пам'ятайте, що їх можна виростити вдома. У нашому матеріалі ви можете дізнатися яким чином це зробити.
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