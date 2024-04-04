Найхолодніший день. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Сьогодні, 4 квітня, буде найхолоднішим днем. При цьому температура повітря буде неоднорідною - десь очікується не більше +11 градусів, а десь - всі +20.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"У північних та західних областях України навіть вдень температура повітря не перевищуватиме +6...+11 градусів", - розповіла вона.
Водночас, за словами синоптика, температура повітря у центральній частині України буде "строкатою".
"На Вінниччині та Полтавщині очікується +8....+12 градусів. На Черкащині та в Кропивницькому з районами +12....+17 градусів, на Дніпропетровщині до +19 градусів", - додала Діденко.
На сході, за її даними, тепліше всього буде в Луганській області - до +20, Харківська область - +10...+14, Донецька область - +18 градусів. У південній частині очікується +15...+20 градусів.
Опади найбільш ймовірні на півночі, заході та на північному сході України - дощ, місцями можливий мокрий сніг. На решті території України - без опадів.
"Вітер буде помірним, штормові пориви стихатимуть, хіба на північному сході до 15-20 м/с, пилові масиви з Сахари залишають нашу територію", - констатувала синоптик.
У Києві очікується найхолодніший день, не вище +8...+10 градусів, вранці місцями пройде дощ, вдень без істотних опадів. Надалі температура повітря підвищуватиметься.
На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.
Зокрема, середня місячна температура у квітні 2024 року прогнозується +8...+13 градусів, в Карпатах +6...+7 градусів, що близько до норми. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1-1,5 градусів вище за норму.
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