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Найхолодніший день. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 4 квітня, буде найхолоднішим днем. При цьому температура повітря буде неоднорідною - десь очікується не більше +11 градусів, а десь - всі +20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У північних та західних областях України навіть вдень температура повітря не перевищуватиме +6...+11 градусів", - розповіла вона.

Водночас, за словами синоптика, температура повітря у центральній частині України буде "строкатою".

"На Вінниччині та Полтавщині очікується +8....+12 градусів. На Черкащині та в Кропивницькому з районами +12....+17 градусів, на Дніпропетровщині до +19 градусів", - додала Діденко.

На сході, за її даними, тепліше всього буде в Луганській області - до +20, Харківська область - +10...+14, Донецька область - +18 градусів. У південній частині очікується +15...+20 градусів.

Опади в Україні

Опади найбільш ймовірні на півночі, заході та на північному сході України - дощ, місцями можливий мокрий сніг. На решті території України - без опадів.

"Вітер буде помірним, штормові пориви стихатимуть, хіба на північному сході до 15-20 м/с, пилові масиви з Сахари залишають нашу територію", - констатувала синоптик.

Погода у Києві

У Києві очікується найхолодніший день, не вище +8...+10 градусів, вранці місцями пройде дощ, вдень без істотних опадів. Надалі температура повітря підвищуватиметься.

Погода у квітні 2024 в Україні

На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.

Зокрема, середня місячна температура у квітні 2024 року прогнозується +8...+13 градусів, в Карпатах +6...+7 градусів, що близько до норми. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1-1,5 градусів вище за норму.

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