Самый холодный день. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

"В северных и западных областях Украины даже днем температура воздуха не будет превышать +6...+11 градусов", – рассказала она.

В то же время, по словам синоптика, температура воздуха в центральной части Украины будет "пестрой".

"В Винницкой и Полтавской области ожидается +8....+12 градусов. На Черкасщине и в Кропивницком с районами +12....+17 градусов, на Днепропетровщине до +19 градусов", - добавила Диденко.

На востоке, по ее данным, теплее всего будет в Луганской области - до +20, Харьковская область - +10…+14, Донецкая область - +18 градусов. В южной части ожидается +15…+20 градусов.

Осадки в Украине

Осадки наиболее вероятны на севере, западе и северо-востоке Украины - дождь, местами возможен мокрый снег. На остальной территории Украины без осадков.

"Ветер будет умеренным, штормовые порывы будут стихать, разве что на северо-востоке до 15-20 м/с, пылевые массивы из Сахары покидают нашу территорию", - констатировала синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается холодный день, не выше +8...+10 градусов, утром местами пройдет дождь, днем без существенных осадков. В дальнейшем температура воздуха будет увеличиваться.