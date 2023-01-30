UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найгірший результат за 10 років. У світі різко впали продажі нових смартфонів

Фото: продаж смартфонів у світі скоротився на 11 відсотків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У 2022 році світові продажі смартфонів досяг 1,2 мільярда штук, що є найнижчим показником з 2013 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що порівняно з підсумками 2021 року, у річному обчисленні спад продажів мобільних телефонів становив понад 11%.

У Китаї продажі смартфонів впали відразу на 13%, що стало найбільшим падінням для сектора. Загальна кількість відвантажених пристроїв становила 286 мільйонів порівняно з 329 мільйонами одиниць роком раніше.

З провідних брендів найменше скоротилися продажі компанії Apple, вони впали на 4,4%. У четвертому кварталі 2022 року, продаж iPhone знижувався через проблеми з логістикою комплектуючих, які були викликані протестами робітників на заводі Foxconn в місті Чженчжоу.

Раніше дослідники компанії безпеки мобільних пристроїв ThreatFabric виявили нове шкідливе програмне забезпечення для Android під назвою Hook.

Також ми писали, що OSINT-аналітики виявили, що 33 додатки, які знаходяться у смартфонах майже кожного українця, створені чи належать компаніям із РФ чи Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleSamsungКитай