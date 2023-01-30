Найгірший результат за 10 років. У світі різко впали продажі нових смартфонів

Повідомляється, що порівняно з підсумками 2021 року, у річному обчисленні спад продажів мобільних телефонів становив понад 11%.

У Китаї продажі смартфонів впали відразу на 13%, що стало найбільшим падінням для сектора. Загальна кількість відвантажених пристроїв становила 286 мільйонів порівняно з 329 мільйонами одиниць роком раніше.

З провідних брендів найменше скоротилися продажі компанії Apple, вони впали на 4,4%. У четвертому кварталі 2022 року, продаж iPhone знижувався через проблеми з логістикою комплектуючих, які були викликані протестами робітників на заводі Foxconn в місті Чженчжоу.