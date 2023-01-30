Худший результат за 10 лет. В мире резко упали продажи новых смартфонов

В 2022 году мировые продажи смартфонов достигли 1,2 миллиарда штук, что является самым низким показателем с 2013 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что в сравнении с итогами 2021 года, в годовом исчислении спад продаж мобильных телефонов составил более 11%.

В Китае продажи смартфонов упали сразу на 13%, что стало самым большим падением для сектора. Общее количество отгруженных устройств составило 286 миллионов по сравнению с 329 миллионами единиц годом ранее.

Из ведущих брендов меньше всего сократились продажи компании Apple, они упали на 4,4%. В четвертом квартале 2022 года, продажи iPhone снижались из-за проблем с логистикой комплектующих, которые были вызваны протестами рабочих на заводе Foxconn в городе Чжэнчжоу.