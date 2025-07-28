Найгірші колеги за гороскопом: ці знаки Зодіаку можуть розсварити увесь колектив

Скорпіон

Цей колега буває мовчазним, але саме в його тиші ховається найбільша напруга. Він ніби все бачить та ніколи нічого не забуває. Якщо образити Скорпіона чи поставити під сумнів його авторитет, то точно не чекайте на швидке примирення. Він створить атмосферу недовіри, яка почне поглинати усіх колег.

Близнюки

У колективі вони, ніби душа компанії. Але саме це і лякає. Бо те, що сьогодні здається вам дружбою, завтра може стати темою для жарту. Близнюки вміють знаходити спільну мову з людьми, але не завжди обережні з інформацією. Їхня багатослівність часто стає приводом для пліток, навіть якщо вони самі цього не планували.

Овен

Такий колега завжди енергійний, амбітний і хоче бути першим. Але Овни рідко стримуються, у суперечках вони навряд чи добиратимуть слова, а в колективній роботі можуть просто "перекрити повітря" всім навколо. Якщо дати їм трохи влади, то можна опинитися у колективі, де панує не співпраця, а командування.

Діва

Вони не конфліктують відкрито, але їхній перфекціонізм легко перетворює роботу на пекло. Зауваження сиплються буквально щосекунди, тон завжди з ноткою переваги, а кожна дрібниця може стати приводом для критики. Якщо хтось у колективі постійно створює нервову напругу, то, можливо, це саме Діва.

Рак

Здається, він добрий і турботливий. Але Рак надто чутливий до оцінок і настроїв, тож будь-яка дрібниця може його образити. Він не скаже прямо, що не так, але затягне в емоційне болото усіх навколо. В колективі Рак може почати грати роль жертви, збираючи союзників і створюючи невидимі фронти.