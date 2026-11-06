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Найгірша ситуація - в Києві: Зеленський про ліквідацію наслідків російських атак

15:00 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

В Україні продовжується ліквідація наслідків російських ударів. Найгірша ситуація фіксується в Києві, де люди зіткнулись з тривалими відключеннями світла й води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Провів селектор по ситуації в регіонах з ліквідацією наслідків російських ударів та енергопостачанням. Найгірша ситуація - в Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні", - розповів глава держави.

Президент наголосив, що це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону, а також ворожих атак на енергетику України.

Зеленський додав, що заслухав доповіді про ситуацію в Дніпрі, Харкові, Одесі, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Сумській та Київській областях.

"Окремо проговорили з представниками енергетичних компаній - як державних, так і приватних - щодо необхідності залучити додаткові бригади та прискорити відновлення", - повідомив президент.

Крім того, була доповідь прем'єр-міністра Сергія Корецького про запуск програми щомісячних доплат всім залученим до відновлювання. Йдеться про енергетиків, комунальників, залізничників, працівників об'єктів водопідготовки та водопостачання.

"Важливо, що залучаються визначені спроможності ЗСУ для відновлення енергомережі та енергооб'єктів", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні у Києві та Київській області діють жорсткіші графіки відключення електроенергії.

Залежно від району та конкретної адреси, світло може бути відсутнім від 12 до 16 годин на добу. При цьому вдень тривалість безперервного електропостачання скоротилася до 2-2,5 години.

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Володимир ЗеленськийКиївВійна в Україні