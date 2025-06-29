Найгірша кава на полицях магазинів, яку не варто купувати навіть зі знижками

Яку каву вам не варто купувати?

Мова йде про розчинну каву низької якості та каву з ароматизаторами. Найгіршими вважаються ті варіанти, в яких містяться синтетичні ароматизатори, підсилювачі смаку та залишки низькосортної сировини. Замість справжніх зерен у складі може бути дешевий кавовий пил або навіть залишки після переробки зерен.

На що звернути увагу при виборі кави?

Наявність ароматизаторів: "Ванільна", "Ірландські вершки", "Шоколадно-горіхова" - усе це штучні добавки, які маскують погану сировину. Така кава може викликати алергічні реакції або подразнення шлунку.

Склад продукту: якщо на упаковці вказано "кава з додаванням кавового екстракту" або "містить кавові сурогати" - це тривожний сигнал.

Якісна кава, навіть у вигляді розчинної, не може коштувати надто дешево. Часто знижки застосовують саме до неякісного або залежаного товару.

Справжня мелена або зернова кава має обмежений термін зберігання. Якщо він перевищує 2 роки, можливо, продукт має консерванти або оброблений штучним способом.

Яку каву треба купувати?

Фахівці радять обирати зернову каву 100% арабіку, без ароматизаторів і з чітко вказаною країною походження. Краще від локальних обсмажувальників або перевірених брендів. Мелена кава також прийнятна, якщо зберігається в герметичному пакуванні і не має сторонніх домішок у складі.