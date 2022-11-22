Найгірша з 1970-х років енергокриза найбільше позначилася на Європі, - ОЕСР

Світове економічне зростання уповільниться з 3,1% цього року до 2,2% наступного, а потім прискориться до 2,7% 2024 року, заявила Організація економічного співробітництва та розвитку, трохи підвищивши свій прогноз на 2022 рік.

"Наш основний сценарій - це не глобальна рецесія, а значне уповільнення зростання світової економіки в 2023 році, а також все ще висока інфляція в багатьох країнах, що хоч і знижується», - заявив виконуючий обов'язки головного економіста ОЕСР Альваро Сантос Перейра.

ОЕСР заявила, що глобальне уповільнення економіки нерівномірно вдарило по економіці, при цьому Європа прийняла на себе основний тягар, оскільки війна Росії в Україні вдарила по діловій активності та призвела до стрибка цін на енергоносії.

Згідно з прогнозом, зростання економіки єврозони уповільниться з 3,3% цього року до 0,5% 2023 року, а потім відновиться і зросте на 1,4% 2024 року.

У ньому прогнозується скорочення на 0,3% наступного року в Німеччині, промислово орієнтована економіка якої сильно залежить від експорту енергоносіїв з Росії, що менш серйозно, ніж падіння на 0,7%, очікуване у вересні.

Очікується, що французька економіка, яка значно менше залежить від російської енергії, зросте на 0,6% наступного року.

Економіка Сполучених Штатів має виглядати краще: очікується, що зростання уповільниться з 1,8% цього року до 0,5% у 2023 році, а потім ВВП зросте на 1,0% у 2024 році.

Наступного року економіка Великобританії скоротиться на 0,4% через зростання відсоткових ставок, зростання цін та слабку довіру. Раніше ОЕСР очікувала зростання на 0,2%.

Враховуючи, що ціни на енергоносії, ймовірно, залишаться високими, ОЕСР заявила, що центральні банки мають продовжувати підвищувати процентні ставки для боротьби з інфляцією, що свідчить про те, що раннє підвищення ставок у США дає результат.