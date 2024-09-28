Самым "горячим" было одно направление. Какая ситуация на фронте на утро
За 27 сентября на фронте произошло 180 боевых столкновений. Самым "горячим" было Покровское направление.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
"На Покровском направлении ВСУ остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лисовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидового и Новоторецкого", - говорится в сообщении.
Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Михайловки и Новоторецкого.
Ситуация на других направлениях
На Харьковском направлении произошло шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.
На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеровки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед около шести разных населенных пунктов. Акцент делал возле Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового.
На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Григоровки, Предтечиного, Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку от Торецка, Щербановки и Нью-Йорка.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 28 атак. Основные усилия враг прилагал в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.
На Времевском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций недалеко от Угледара, Богоявленки, Водяного и Екатериновки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки, Работино и Малых Щербаков получили достойный отпор - провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали более десятка управляемых авиабомб.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции ВСУ два раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Продолжается операция в Курской области.
Потери РФ в Украине
За 27 сентября потери России составили 1470 военных. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 42 боевых бронированных машины, 55 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня, 62 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты и 99 единиц спецтехники окупантов.
Кроме того, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, уничтожили два командных пункта, а также поразили две артиллерийские системы.
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