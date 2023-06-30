Найгарячіше в районі Мар'їнки. Яка ситуація на таврійському напрямку зараз

Успіхи ЗСУ

Сили оборони угруповування "Таврія" продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Левадне - Приютне, Мала Токмачка - Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у зведенні.

До того ж за словами спікера, ворог на вказаних напрямках зазнає значних втрат, тому основні зусилля противника зосереджені на недопущенні ЗСУ у глибину фронту.

"У зв’язку з чим, ворогом нарощуються мінно-вибухові загородження на можливих напрямках висування. В тому числі застосовується дистанційне мінування", - додав він.

Штурми ворога

Загалом протягом доби ворог 17 разів атакував позиції ЗСУ в цьому районі та здійснив 477 обстрілів. Зокрема, протягом минулої доби окупанти провели безуспішні штурмові дії на напрямку Олександрівка - Мар’їнка та Крута Балка - Авдіївка.

"Найгарячіше у зоні нашої відповідальності у Донецькій області в районі Мар’їнки", - додав спікер. Там ЗСУ відбили всі атаки ворога, як в околицях міста, так і в районі Побєди та Новомихайлівки.

Водночас Сили оборони системно вибивають ворога з позицій та продовжують просування.

Втрати ворога

Ракетними військами сил оборони таврійського напрямку завдано шість ударів, де цілями було визначено вогневі позиції БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" і 2С5 "Гіацинт". Втрати ворога уточнюються

За добу втрати ворога склали:

вбитими 69 окупантів;

пораненими 185;

знищено 13 одиниць озброєння і техніки, зокрема 2 танки.

Ситуація на півдні

За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ рухаються тут із різним успіхом і зараз зайняті тим, що вирівнюють фронт. Зокрема, на різних ділянках тут просування сил оборони складає до 2 км.

Крім того, сьогодні у Бердянську пролунали понад 10 вибухів. Пізніше з'ясувалося, що ЗСУ вдалося знищити штаб російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів.

