Горячее всего в районе Марьинки. Какая ситуация на таврическом направлении сейчас

Успехи ВСУ

Силы обороны группировки "Таврия" продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлениях Левадное - Приютное, Малая Токмачка - Очеретуватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сводке.

К тому же по словам спикера, враг на указанных направлениях несет значительные потери, поэтому основные усилия противника сосредоточены на недопущении ВСУ в глубину фронта.

"В связи с чем врагом наращиваются минно-взрывные заграждения на возможных направлениях выдвижения. В том числе применяется дистанционное минирование", - добавил он.

Штурмы врага

Всего за сутки враг 17 раз атаковал позиции ВСУ в этом районе и совершил 477 обстрелов. В частности, за прошедшие сутки оккупанты провели безуспешные штурмовые действия в направлении Александровка - Марьинка и Крутая Балка - Авдеевка.

"Горячее всего в зоне нашей ответственности в Донецкой области в районе Марьинки", - добавил спикер. Там ВСУ отразили все атаки врага, как в окрестностях города, так и в районе Победы и Новомихайловки.

В то же время Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвижение.

Потери врага

Ракетным войскам сил обороны таврического направления нанесены шесть ударов, где целями были определены огневые позиции БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и 2С5 "Гиацинт". Потери врага уточняются

За сутки потери врага составили:

убитыми 69 оккупантов;

ранеными 185;

уничтожено 13 единиц вооружения и техники, в том числе 2 танка.

Ситуация на юге

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, ВСУ двигаются тут с разным успехом и сейчас заняты тем, что выравнивают фронт. В частности, на разных участках здесь продвижение сил обороны составляет до 2 км.

Кроме того, сегодня, в Бердянске прогремели больше 10 взрывов. Позже выяснилось, что ВСУ удалось уничтожить штаб российских оккупантов и склад горюче-смазочных материалов.