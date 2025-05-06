Найгарячіше - під Покровськом: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

На фронті від початку доби 6 травня відбулося 79 бойових зіткнень. Російські окупанти активно штурмують на Покровському напрямку, де здійснили майже половину від усіх атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Українські підрозділи відбили дві атаки ворога на Харківському напрямку в районі Вовчанська, ще три боєзіткнення тривають в даній локації.

На Куп’янському напрямку противник двічі атакував позиції у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка, наші захисники успішно відбили ворожі штурми.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак в районах населених пунктів Липове, Рідкодуб, і в напрямках Нового Миру та Колодязів. Наразі триває два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбивали дві атаки ашресора в районах Курдюмівки та Часового Яру, наразі точиться один бій.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Дачного та Торецька, де Сили оборони вже відбили одну штурмову дію, ще одне боєзіткнення триває дотепер.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка, та в напрямках Малинівки, Миролюбівки, Олексіївки.

Сили оборони стримують натиск і вже відбили 27 атак противника. Ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Русин Яр, Нова Полтавка, Стара Миколаївка, Мирноград, Білицьке, Покровськ та Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбивають три атаки окупаційної армії, а 11 спроб штурмувати наші позиції вже зупинено в районах населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямках населених пунктів Шевченко, Новопіль, Одрадне. Авіаударів зазнали Новопіль, Темирівка, Зелене Поле та Новодарівка.

На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе, Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки. Також противник застосував некеровані авіаційні ракети по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно зупинили чотири штурми в районах Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки. Противник завдав авіаударів по Малій Токмачці та Кам’янському.

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували у бік позицій наших захисників. Ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Ольгівка.

На Курському напрямку українські захисники відбили три атаки загарбників. Крім того, ворог здійснив 182 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню, завдав чотири авіаційні удари, скинувши чотири керовані бомби.