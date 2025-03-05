Найгарячіше на Курському та Торецькому напрямках: яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог двічі атакував у бік Петро-Іванівки та в районі Вовчанська, одне боєзіткнення триває досі.

На Куп’янському напрямку росіяни протягом дня тричі намагалися просунутися до українських позицій неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог десять разів атакував у районах Новомихайлівки та Нового. ЗСУ зупинили сім атак загарбників, ще три бої тривають досі.

На Краматорському напрямку українські оборонці відбили вісім атак противника в районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного, одне боєзіткнення ще триває.

На Торецькому напрямку ворог провів 19 наступальних дій на позиції українських військ у районах Торецька, Дачного та Диліївки, дотепер триває одне бойове зіткнення.

Від початку доби ворог 16 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Покровському напрямку в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Богданівки, Котлярівки та Андріївки, наразі тривають два боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили шість атак окупаційної армії в районах Костянтинополя та Бурлацького, одне боєзіткнення триває досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакував позиції українських захисників у районі Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку українські оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки у напрямках Кам’янського, Павлівки та Лобкового. Авіаційних ударів зазнали райони населеного пункту П’ятихатки.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 27 боєзіткнень.