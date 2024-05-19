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Найгарячіше на двох напрямках: актуальне зведення Генштабу з фронту

Україна, Неділя 19 травня 2024 21:18
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Найгарячіше на двох напрямках: актуальне зведення Генштабу з фронту Фото: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 19 травня на фронті відбулося 105 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Сіверському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальне зведення Генштабу.

За даними Генштабу, росіяни сьогодні обстрілювали з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. До населених пунктів, що зазнали артобстрілів з початку доби, додалися Лугівка, Дружба, Білопілля.

Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку окупанти атакують підрозділи Сил оборони за підтримки авіації, завдають ударів керованими авіабомбами. З початку доби на даному напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири ще тривають.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили 10 ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Ще дві - тривають.

На Сіверському напрямку з початку доби в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбито 22 ворожих атаки. Ще одне бойове зіткнення триває. Українські воїни тримають оборону та перешкоджають реалізації ворогом загарбницьких намірів.

На Покровському напрямку окупанти також продовжують тиснути на Сили оборони. 25 разів від початку доби ворог намагався прорвати тут нашу оборону. Сім зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

На Краматорському та Придніпровському напрямках надвечір інтенсивність ворожих атак дещо знизилась. На кожному з напрямків ще триває по одному боєзіткненню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіянам не вдається досягнути свого завдання на фронті, а саме розтягнути сили українських захисників по всьому фронту.

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