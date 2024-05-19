Горячее всего на двух направлениях: актуальная сводка Генштаба с фронта

С начала 19 мая на фронте произошло 105 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском и Северском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальную сводку Генштаба.

По данным Генштаба, россияне сегодня обстреливали из артиллерии приграничья Черниговской и Сумской областей. К населенным пунктам, подвергшимся артобстрелам с начала суток, добавились Луговка, Дружба, Белополье.

Силы обороны гибко реагируют на действия оккупантов и принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении оккупанты атакуют подразделения Сил обороны при поддержке авиации, наносят удары управляемыми авиабомбами. С начала суток на данном направлении произошло 11 боевых столкновений, из которых четыре еще продолжаются.

На Купянском направлении по состоянию на сегодняшний день Силы обороны уже отбили 10 вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки. Еще две - продолжаются.

На Северском направлении с начала суток в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки и Ивано-Дарьевки отбиты 22 вражеских атаки. Еще одно боевое столкновение продолжается. Украинские воины держат оборону и препятствуют реализации врагом захватнических намерений.

На Покровском направлении оккупанты также продолжают давить на Силы обороны. 25 раз с начала суток враг пытался прорвать здесь нашу оборону. Семь столкновений от общего количества боев в этом направлении еще продолжаются.

На Краматорском и Приднепровском направлениях к вечеру интенсивность вражеских атак несколько снизилась. На каждом из направлений еще продолжается по одному боевому столкновению.