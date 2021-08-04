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Найема назначили заместителем министра инфраструктуры

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Среда 04 августа 2021 14:35
Найема назначили заместителем министра инфраструктуры Фото: заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабмин согласовал назначение Мустафы Найема заместителем министра инфраструктуры Украины. Решение принято во время заседания 4 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Кроме того, первым заместителем министра инфраструктуры назначили Василия Шкуракова.

Сейчас министерство возглавляет Александр Курбаков.

Напомним, Найема в апреле 2021 года уволили с должности заместителя гендиректора "Укроборонпрома". Он получил должность в ноябре 2019 года, когда концерн возглавлял бывший министр экономики Айварас Абромавичус.

Найем был народным депутатом в прошлом созыве Верховной рады. Участвовал в разработке антикоррупционных законопроектов и реформе полиции. Курировал запуск патрульной полиции.

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