ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Найєма призначили заступником міністра інфраструктури

Новость на русском →
Середа 04 серпня 2021 14:35
Найєма призначили заступником міністра інфраструктури Фото: заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабмін погодив призначення Мустафи Найєма заступником міністра інфраструктури України. Рішення прийняте під час засідання 4 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Крім того, першим заступником міністра інфраструктури призначили Василя Шкуракова.

Зараз міністерство очолює Олександр Курбаков.

Нагадаємо, Найєма в квітні 2021 року звільнили з посади заступника гендиректора "Укроборонпрому". Він отримав посаду в листопаді 2019 року, коли концерн очолював колишній міністр економіки Айварас Абромавічус.

Найєм був народним депутатом у минулому скликанні Верховної ради. Брав участь у розробці антикорупційних законопроектів та реформі поліції. Курирував запуск патрульної поліції.

Читайте РБК-Україна в Google News
назначение МІУ Мустафа Найем
NEWS
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять