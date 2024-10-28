Найдовша тривога в регіоні. На Хмельниччині знищили 10 російських дронів

Обстріли України

Від початку повномасштабної агресії Росії обстріли українських міст і сіл стали буденністю, завдаючи значних руйнувань і створюючи небезпеку для мирного населення.

Російські війська використовують різні види озброєння, зокрема ракети, керовані авіабомби та іранські дрони-камікадзе. Частота атак дронами помітно зросла, і тепер вони відбуваються майже щоночі.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко попереджає, що Росія може невдовзі поновити масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру, ймовірно, з початком опалювального сезону.

У ніч на 28 жовтня Росія атакувала Україну, використавши 100 ударних безпілотників Shahed і дрони невстановленого типу. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 66 із них.

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