Самая долгая тревога в регионе. В Хмельницкой области уничтожили 10 российских дронов

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной агрессии России обстрелы украинских городов и сел стали обыденностью, нанося значительные разрушения и создавая опасность для мирного населения.

Российские войска используют различные виды вооружения, в частности ракеты, управляемые авиабомбы и иранские дроны-камикадзе. Частота атак дронами заметно возросла, и теперь они происходят почти каждую ночь.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко предупреждает, что Россия может вскоре обновить массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, вероятно, с началом отопительного сезона.

В ночь на 28 октября Россия атаковала Украину, использовав 100 ударных беспилотников Shahed и дроны неустановленного типа. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 66 из них.

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