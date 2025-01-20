Найдорожчий в історії: спортивний седан Alpina B8 GT показали офіційно

Від чотиридверки Alpina B8 модифікація GT відрізняється вуглепластиковим обвісом, зміненими повітрозабірниками спереду, новим дифузором ззаду, а також накладками на порогах з підписом засновника компанії. Крім одноколірних варіантів, для замовлення вперше доступне двоколірне забарвлення кузова. Така опція коштуватиме 11 тисяч євро.

В обробці інтер'єру використані лише натуральні шкіра, дерев'яний шпон та алюміній. Стеля обтягнута алькантарою, а на центральній консолі розташувалася табличка з назвою та порядковим номером спецверсії. На кришці підсклянників зображено підпис Буркарда Бовензіпена. Також у комплекті з машиною йдуть дві шкіряні дорожні сумки та швейцарський хронограф Carl F. Bucherer із фірмовими логотипами.

Бітурбомотор V8 на 4,4 літра такий самий, як у моделі Alpina B5 GT зразка 2023 року. Допрацьована система впуску, підвищений тиск наддуву і змінена програма управління дозволили підвищити потужність двигуна N63 з початкових 621 у моделі B8 до 634 к.с. Надбавка мінімально позначилася на розгоні з місця до 100 км/год: 3,3 с замість 3,4 с. Підросла і максимальна швидкість – до 330 км/год. Заявлено, що восьмиступінчастий "автомат" і повнопривідна трансмісія у B8 GT відрізняються більш драйверськими налаштуваннями.

BMW Alpina B8 GT буде випущена тиражем у 99 екземплярів, причому лише 20 з них можна замовити з двоколірним забарвленням кузова. Початкова ціна в Німеччині – 225 тисяч євро. Це найдорожча Alpina за всю історію марки.