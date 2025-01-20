Самый дорогой в истории: спортивный седан Alpina B8 GT показали официально

От четырехдверки Alpina B8 модификация GT отличается углепластиковым обвесом, измененными воздухозаборниками спереди, новым диффузором сзади, а также накладками на порогах с подписью основателя компании. Помимо одноцветных вариантов, для заказа впервые доступна двухцветная окраска кузова. Такая опция будет стоить 11 тысяч евро.

В отделке интерьера использованы только натуральные кожа, деревянный шпон и алюминий. Потолок обтянут алькантарой, а на центральной консоли расположилась табличка с названием и порядковым номером спецверсии. На крышке подстаканников изображена подпись Буркарда Бовензипена. Также в комплекте с машиной идут две кожаные дорожные сумки и швейцарский хронограф Carl F. Bucherer с фирменными логотипами.

Битурбомотор V8 на 4,4 литра такой же, как у модели Alpina B5 GT образца 2023 года. Доработанная система впуска, повышенное давление наддува и измененная программа управления позволили повысить мощность двигателя N63 с изначальных 621 у модели B8 до 634 л.с. Прибавка минимально сказалась на разгоне с места до 100 км/ч: 3,3 с вместо 3,4 с. Подросла и максимальная скорость - до 330 км/ч. Заявлено, что восьмиступенчатый "автомат" и полноприводная трансмиссия у B8 GT отличаются более драйверскими настройками.

BMW Alpina B8 GT будет выпущена тиражом в 99 экземпляров, причем только 20 из них можно заказать с двухцветной окраской кузова. Начальная цена в Германии - 225 тысяч евро. Это самая дорогая Alpina за всю историю марки.