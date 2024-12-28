Найдешевший в утриманні автомобіль: який він

Один з факторів вибору машини для вдумливого громадянина – наскільки вона буде обтяжливою для сімейного бюджету. З цим не просто визначитись заздалегідь, тим більше якщо машина обирається не в автосалоні, а на вторинному ринку. Але автожурналісти rbc.ua готові поділитись кількома секретами.

Про те, який автомобіль буде для вас найдешевшим в утриманні, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Перш за все, слід розуміти, що дані, які ви збираєте про моделі-кандидати на місце у вашому гаражі, треба отримувати з достовірних джерел. До яких відносяться, наприклад, далеко не всі власники даної моделі. По-друге, не забувайте, що в різних умовах експлуатації і у різних власників одне й те саме авто буде вимагати різних сум на заправку, ремонти і обслуговування. Нарешті, нагадаємо, що левова частка витрат на машину залежить від її технічного стану.

Ще одна важлива підказка: до найдешевших в утримані машин в першу чергу відносяться бюджетні моделі, масово поширені на ринку вашої країни. Але неодмінно нові, в руках першого власника. Проте, не всі з нас згодні їздити на дешевій автівці, хай би вона була і нова. Тому потенційному покупцеві потрібні інші маркери машин, які не будуть спустошувати сімейний бюджет.

Як обрати дешеву в утриманні машину

Планові ТО. Ціну регламентного обслуговування кожної моделі можна дізнатися на сайтах офіційних дилерів. Проте майте на увазі, що в неофіційному сервісі ціни значно нижче – це одне. І вживані машини треба не тільки обслуговувати, а й ремонтувати, усуваючи поламки – це друге.

Пробіг машини. Авто зношеному стані в принципі ніколи не буде дешевим в утриманні, хай би це була одна з моделей легендарної надійності. Після пробігу 250 – 350 тис. км поламки стають регулярними, а це означає постійні витрати на запчастини і послуги СТО. Відтак, шукайте екземпляр з найменшим реальним пробігом;

Достовірні джерела. Об’єктивну інформацію щодо частоти поламок та вартості деталей мають майстри автосервісу та продавці запчастин. Проте важливо консультуватись з кількома такими фахівцями, причому треба, щоб вони працювали не з однією маркою, а з широким спектром брендів і моделей – інакше в них не буде змоги порівняти;

Комплектація. Майте на увазі, що навіть у вигідної з точки зору утримання моделі часто є якась дуже дорога в експлуатації версія. Наприклад, це буває ненажерливий або проблемний двигун, слабка коробка передач, іржавіючи двері, недовговічна пневматична підвіска тощо. Тобто кожну цікаву вам модель треба розглядати у конкретній комплектації – двигун, трансмісія, ходова і навіть тип кузова.

Що впливає на вартість експлуатації

Щомісячні витрати на автомобіль залежать не тільки від самого автомобіля. На кількість відмов і ресурс компонентів впливає також і те, як власник ставиться до машини. Життя двигуна і трансмісії продовжує розмірений, виважений стиль їзди. А коли водій обирає в першу чергу не найкоротшу, а найрівнішу дорогу, то машина рідше заїжджатиме на ремонт ходової. Впливає на стан підвіски і перевантаження машини, і швидкість на якій водій звик долати нерівності.

Звісно, велике значення має якість запчастин, які власник купує для ремонту: брендові комплектуючі іноді служать в рази довше, ніж примітивні "аналоги", але ж і ціна фірмових деталей незрівнянно вище. При якому з підходів автомобіль врешті-решт вийде дешевшим в утриманні, сказати важко, але слід враховувати не тільки гроші, а й час, який доведеться витрачати на кожен додатковий візит у сервіс.

Коротко

Всі у житті відносне, і автомобільного світу це теж стосується. Інформацію щодо тієї чи іншої моделі накладайте на ваші умови експлуатації, ваш стиль їзди і нарешті, на ваш гаманець. Те, що громаді здається неприпустимим недоліком, може взагалі не мати значення для вас. Наприклад, якщо ви живете неподалік від роботи у впорядкованому районі з рівними шляхами і брендовими АЗС на кожному кроці, вам буде байдуже до високого апетиту двигуна, його вимогливості до якості пального, чи, скажімо, до примх недовговічної ходової.