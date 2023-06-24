Найдешевша квартира, яку продають у Києві. Як вона виглядає і скільки коштує

Найдешевші квартири в Києві. Як вони виглядають: фото

За даними сайтів-агрегаторів оголошень про продаж житла, в Києві виявилося як мінімум дві квартири вартістю 19 000 доларів. Одна – в будинку в Голосіївському районі, який ще не здали в експлуатацію. А друга – квартира на вторинному ринку у Дніпровському районі.

Міні-квартира без ремонту площею 23 метри

Перша квартира за 19 000 доларів продається у ЖК Champion City (Деміївський квартал) по вулиці Ракетна, 24. У цього комплексу всього два будинки, жоден з них ще не зданий в експлуатацію. Будинок, де продається ця квартира, вже збудовано. За даними Lun.ua, продажі квартир в цьому ЖК призупинено, хоча оголошення з квартирою досі є на різних сайтах.

Фото: Квартира в новобудові без ремонту за 19 000 доларів, Голосіївський район Києва (rieltor.ua)

Однокімнатна квартира площею 23,7 метра, розташована на 17 поверсі. Власникам обіцяють житло з панорамними вікнами та автономним опаленням (котельня в будинку). У квартирі ще треба провести основні ремонтні роботи.

"Територія ЖК закрита, вхід лише за магнітним ключем. Зупинка транспорту біля будинку, в ЖК власне маршрутне таксі. До станцій метро Голосіївська, Деміївська, Видубичі – 10 хвилин на авто або ж 15-30 хвилин на громадському транспорті. Є автопарковка у дворі, та ззовні, заплановано також закінчення будівництва паркінгу", – обіцяють в оголошенні.

Квартира, де треба все відремонтувати

Друга найдешевша квартира продається у Дніпровському районі за адресою проспект Соборності, 5-а. В оголошенні квартиру рекламують як доступне житло у столиці.

Квартира площею 24 квадратні метри розташована на 5 поверсі цегляного будинку 1963-го року будівництва. На відміну від першої квартири, сюди теоретично можна відразу заселятися.

Стан квартири описують як задовільний, хоча по фото видно, що тут доведеться робити капітальний ремонт. Підлога, шпалери, двері та багато іншого потребують заміни. Також у цій квартирі – старі меблі радянського зразка, і ванна та туалет у незадовільному стані. Видно що у багатьох місцях покриття стін вразив грибок, шпалери відклеюються. Не виключено що сантехніка теж потребує заміни.

Фото: Квартира за 19 000 доларів на вторинному ринку, лівий берег Києва (rieltor.ua)

"До станції метро Дарниця – 15-20 хвилин міським транспортом, 8 хвилин на авто, Лівобережна – 15 хвилин міським транспортом, 9 хвилин на авто, Чернігівська – 15 хвилин міським транспортом, 10 хвилин на машині. За 2 хвилини від будинку – зупинка міського транспорту: автобуси, тролейбуси, маршрутні таксі", – рекламують пропозицію рієлтори.

І додають, що торг доречний. Значить цю квартиру на практиці можна купити навіть дешевше за 19 тисяч.

Радимо підходити до вибору квартир відповідально, перевіривши всі наявні документи. Також треба ретельно перевіряти стан житлового фонду, оскільки часом реальна ситуація з квартирою може відрізнятися від того, як її описують у рекламних оголошеннях.