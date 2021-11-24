UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Водолазы нашли тело третьего рыбака с перевернувшейся в Черном море лодки

Автор: РБК-Украина

В среду, 24 ноября, спасатели обнаружили тело третьего рыбака с лодки, которая перевернулась в Николаевской области. Водолазы также вытянули затонувшую лодку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

"Сегодня утром, тело третьего мужчины 1967 г.р. и лодка, которые утонули в Черном море вблизи о. Березань на глубине 6 метров обнаружили водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области", - говорится в сообщении ведомства.

В ГСЧС уточнили, что для поисковой операции были привлечены 9 спасателей, а также использовались резиновые лодки AQUASTAR-400 и "Колибри".

Напомним, в понедельник, 22 ноября, в Черном море перевернулась лодка с людьми. Вследствие трагедии два человера погибли, а еще один пропал без вести.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС