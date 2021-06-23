Найдено тело пропавшего на Киевском водохранилище ребенка после двух дней поиска, еще ищут отца

Спасатели 22 июня нашли тело пропавшего на Киевском водохранилище ребенка . Двух детей вместе с папой искали с 20 июня, отца еще ищут.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .

Вблизи с. Козаровичи Вышгородского района местным населением из воды подняли тело ребенка (2011 года рождения), который 20 июня исчез вблизи с. Лебедевка во время отдыха на Киевском водохранилище.

К поисковым работам привлекались 11 человек (из них 4 водолаза) и 4 единицы техники.

По информации спасателей, еще один ребенок 2017 года рождения, который был спасен местным населением, умер в карете скорой медицинской помощи.

По состоянию на 7:00 23 июня судьба отца детей неизвестна, поисковые работы продолжаются.