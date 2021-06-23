Найдено тело пропавшего на Киевском водохранилище ребенка после двух дней поиска, еще ищут отца
Фото: в Киевском водохранилище нашли тело пропавшего ребенка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Спасатели 22 июня нашли тело пропавшего на Киевском водохранилище ребенка. Двух детей вместе с папой искали с 20 июня, отца еще ищут.
Вблизи с. Козаровичи Вышгородского района местным населением из воды подняли тело ребенка (2011 года рождения), который 20 июня исчез вблизи с. Лебедевка во время отдыха на Киевском водохранилище.
К поисковым работам привлекались 11 человек (из них 4 водолаза) и 4 единицы техники.
По информации спасателей, еще один ребенок 2017 года рождения, который был спасен местным населением, умер в карете скорой медицинской помощи.
По состоянию на 7:00 23 июня судьба отца детей неизвестна, поисковые работы продолжаются.