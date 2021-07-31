Найден Чаус, Медведчука оставили под арестом, в Украине начнут вакцинировать детей от COVID: новости за 30 июня

Похищенного в Молдове украинского судью Николая Чауса нашли в Украине, апелляционный суд оставил нардепа Виктора Медведчука под домашним арестом, Украина готовится к вакцинации детей препаратом Pfizer. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 30 июля - в материале РБК-Украина.

Чаус нашелся в Украине. Сейчас он в изоляторе СБУ

30 июля стало известно, что похищенный с территории Молдовы судья Чаус нашелся в одном из сел Винницкой области возле границы с Молдовой. На данный момент он уже находится в Киеве, в здании на Аскольдовом переулке, где расположен следственный изолятор СБУ.

Ранее НАБУ опубликовало в Facebook обращение к "неназванным правоохранителям" с призывом передать Чауса детективам.

В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, после чего он скрылся на территории Молдовы, где был до этого года, пока его не похитили неизвестные.

Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

Апелляционный суд принял решение по рассмотрению апелляций относительно домашнего ареста нардепа Виктора Медведчука. Решение следственного судьи Печерского райсуда оставили без изменений. Печерский райсуд 9 июля оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до сентября 2021 года.

Как известно, Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение по трем эпизодам. Среди них госизмена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Медведчука в мае отправили под круглосуточный домашний арест и надели электронный браслет.

Под Офисом президента стычки на ЛГБТ-акции, полиция применила газ

В Киеве прошел рейв-протест возле офиса президента с целью привлечь внимание к безопасности представителей ЛГБТ + и натиску полиции на артпространства и электронную сцену Украины.

На акцию пришли также представители праворадикальных организаций. Произошли стычки. Правоохранители применили слезоточивый газ. Двенадцать противников акции ЛГБТ будут привлечены к ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям правоохранителей.

Поражение за "бронзу", надежда Романчука и провал в легкой атлетике: итоги дня на ОИ-2020

В седьмой медальный день Олимпийских игр в Токио украинские спортсмены не смогли завоевать ни одной награды. Таким образом, у Украины остается четыре "бронзы".

В то же время, украинский пловец Михаил Романчук выиграл предварительный заплыв на 1500 метров вольным стилем. Таким образом, он вышел в финал Олимпийских игр в Токио с лучшим результатом (14:45.99).

Подробнее о выступлениях украинцев на ОИ 30 июля - в материале РБК-Украина.

Украина готовится к вакцинации детей препаратом Pfizer: условия

Прививку от коронавируса для детей от 12 лет можно будет сделать в Украине по рекомендации врача или для выезда за границу. Вакцинацию запустят со следующей недели. Об этомсообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Вакцинация детей от 12 лет доступна только по показаниям - или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или учебой за рубежом", — рассказал Кузин. Он отметил, что есть четкий алгоритм, согласно которому можно будет вакцинировать от коронавируса подростков. Прививки не будут делать всем желающим.

Украинка устроила скандал в самолете из-за маски: видео возмутило сеть (видео)

В городе Харькове во время посадки на борт самолета женщина устроила скандал. Пассажирка отказалась выполнять требование экипажа – надеть защитную маску.

Инцидент произошел в самолете, который направлялся из Харькова в Анталию (Турция). Из-за этой ситуации рейс с более 100 пассажирами на борту задержали на 30 минут. Через некоторое время женщина все-таки надела маску, но получила замечание от экипажа. На записи видно, что возмущенные пассажиры ругаются с женщиной и обращаются с просьбой к ней попросить прощения у пилота и стюардесс.

Грозовые ливни и жара до +34: прогноз погоды на выходные

В Украине на выходных жара не отступит. Однако в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди.

31 июля в Украине в большинстве областей будет сухо, однако в западных и восточных областях синоптики прогнозируют дождь и грозы. В последний день недели в большинстве регионов Украины прогнозируются грозовые дожди. Однако жара не спадет.