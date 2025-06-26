Найчарівніша ніч червня: як побачити незвичний зорепад та загадати бажання

Що таке Боотіди та чому їх варто побачити

Боотіди (Beta Bootids) - це метеорний потік, який походить від уламків комети 7P/Pons-Winnecke. Найчастіше він малопомітний або майже невидимий, але іноді, за певних обставин, може влаштувати справжній метеорний феєрверк.

Активність цього зорепаду - з 22 червня до 2 липня червня, але пік очікується в ніч з 26 на 27 червня.

Вчені вважають, що саме у цьому році ми зможемо побачити не 5-10 метеорів на годину, а близько 100. А таке буває дуже рідко. Швидкість метеорів не дуже велика - приблизно 18 км/с.

Цей потік особливий тим, що його активність непередбачувана. Іноді не видно майже нічого, а іноді небо буквально спалахує десятками яскравих слідів за кілька хвилин.

Як і де спостерігати зорепад

Найкращий час для спостереження - після опівночі й до ранку 27 червня

Місце обирайте далеко від міського світла - сільська місцевість, Карпати, узбережжя, поля, якомога далі від ліхтарів та інших джерел штучного світла.

Для спостереження потрібно, щоб небо було чисте, без хмар. Додаткове обладнання вам не знадобиться - зорепад буде видно неозброєним оком.

Маленька порада: дайте очам 15-20 хвилин, щоб вони звикли до темряви.

Зорі будуть видимі у напрямку сузір’я Волопаса (Bootes) - саме тому зорепад і має таку назву. Але метеори можуть з'являтися з різних частин неба.

Як загадати бажання

Не потрібно шукати "особливу" зірку - будь-який метеор підійде, щоб ваше бажання збулося

У момент появи метеора сформулюйте бажання коротко та чітко

За старими прикметами, найкраще бажання загадувати мовчки, не ділячись ним ні з ким

Дехто вірить, що бажання з метеорного дощу здійснюються швидше

Що ще варто знати

У 2025 році Місяць не заважатиме спостереженням, бо буде майже у фазі "нового"

Боотіди входять до переліку рідкісних метеорних потоків, які часом створюють ефект "космічної несподіванки"

Востаннє значна активність Боотідів спостерігалась у 1998 році, коли падало понад 100 метеорів за годину.

Вперше цей метеорний потік зафіксували у 1916 році

Найяскравіші зорепади Боотіди були у 1998 та 2004 роках

Боотіди - не найвідоміший зорепад, але саме він здатен вразити без попередження.

Якщо шукаєте нічну магію, привід загадати бажання або просто відчути зв’язок із Всесвітом, не пропустіть ніч із 26 на 27 червня.

Хто знає, можливо саме цього разу небо влаштує для вас персональне шоу.