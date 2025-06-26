Самая волшебная ночь июня: как увидеть необычный звездопад и загадать желание

В конце июня украинцы смогут увидеть один из самых непредсказуемых и загадочных звездопадов года - Боотиды. Это редкий метеорный поток, который появляется каждый год в конце июня, но лишь иногда разворачивает настоящее космическое шоу.
Как и когда можно будет увидеть безумные метеоры и в какой момент загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось, рассказывает РБК-Украина.
Боотиды (Beta Bootids) - это метеорный поток, который происходит от обломков кометы 7P/Pons-Winnecke. Чаще всего он малозаметен или почти невидим, но иногда, при определенных обстоятельствах, может устроить настоящий метеорный фейерверк.
Активность этого звездопада - с 22 июня до 2 июля июня, но пик ожидается в ночь с 26 на 27 июня.
Ученые считают, что именно в этом году мы сможем увидеть не 5-10 метеоров в час, а около 100. А такое бывает очень редко. Скорость метеоров не очень большая - примерно 18 км/с.
Этот поток особенный тем, что его активность непредсказуема. Иногда не видно почти ничего, а иногда небо буквально вспыхивает десятками ярких следов за несколько минут.
Лучшее время для наблюдения - после полуночи и до утра 27 июня
Место выбирайте вдали от городского света - сельская местность, Карпаты, побережье, поля, как можно дальше от фонарей и других источников искусственного света.
Для наблюдения нужно, чтобы небо было чистое, без облаков. Дополнительное оборудование вам не понадобится - звездопад будет виден невооруженным глазом.
Маленький совет: дайте глазам 15-20 минут, чтобы они привыкли к темноте.
Звезды будут видны в направлении созвездия Волопаса (Bootes) - именно поэтому звездопад и имеет такое название. Но метеоры могут появляться из разных частей неба.
Боотиды - не самый известный звездопад, но именно он способен поразить без предупреждения.
Если ищете ночную магию, повод загадать желание или просто почувствовать связь со Вселенной, не пропустите ночь с 26 на 27 июня.
Кто знает, возможно именно в этот раз небо устроит для вас персональное шоу.
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При написании материала были использованы источники: календарь метеорных потоков International Meteor Organization, American Meteor Society, научный ресурс EarthSky.org, Heavens Above