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Найбрудніші предмети в лікарні, від яких варто триматися подалі

Місця скупчення бактерій у медзакладі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ірина Сандул

Відвідуючи медичний заклад, ми точно не розраховуємо, що додатково до скарги на здоров’я, з якою прийшли, можемо підхопити нову хворобу. Парадокс, але в лікарні треба бути обачними, адже заклад протягом дня відвідують десятки хворих.

РБК-Україна з посиланням на спостереження лікарки-епідеміологині Катерини Сояк розповідає, які предмети в медичних закладах є потенційним джерелом інфекцій і що з цим робити.

Ручки дверей, поручні, кнопки ліфта

Їх щодня торкається багато людей, зокрема й носіїв інфекцій. У кожному закладі - своя мікрофлора, але найчастіше на таких поверхнях "живуть" досить небезпечні патогени, наприклад золотистий стафілокок, який є стійким до багатьох антибіотиків; кишкова паличка; ацинетобактерії - збудники гнійних інфекцій, що можуть спричинити менінгіт та пневмонію.

Кімната очікування й коридор

Основне правило безпеки в цих місцях - дотримання дистанції. Слід триматися від інших пацієнтів на відстані щонайменше 1 метр і дезінфікувати руки після контакту з усіма предметами, навіть меблями, де теж скупчується чимало бактерій.

Телефон

Ми часто торкаємося телефону й у медичному закладі, тож руками переносимо на нього бактерії з інших поверхонь. А отже, після відвідування лікарні телефон треба обробити антисептиком.

Медичне обладнання

Стетоскопи, датчики УЗД та інші медичні вироби, які не є одноразовими, мають оброблятися після кожного пацієнта. Тому неодмінно запитайте медпрацівника про дезінфекцію.

Який вихід?

Більшість із нас під час пандемії COVID-19 привчилися всюди у громадських місцях мати при собі антисептик. Це корисна звичка. І особливо важливо взяти антисептик із собою до лікарні й обробити руки після відвідування кабінету лікаря, лабораторії чи маніпуляційної.

У коридорах медзакладів зазвичай є диспенсери з дезінфектантами, тож можна скористатися ними, якщо свій антисептик ви забули вдома.

Важливий пункт - ретельне миття рук з милом. Ця проста маніпуляція зменшує кількість шкідливої мікрофлори на руках. Мити руки треба і в лікарні, і після поїздки у громадському транспорті чи відвідування вбиральні, і обов’язково - перед їдою.

Медичні працівники зобов’язані дотримуватися гігієни рук, щоб не поширювати шкідливу мікрофлору. Тож не соромтеся нагадати про це, якщо бачите, що лікар чи медсестра знехтували цим правилом і не помили руки після попереднього пацієнта.

Нещодавно ми розповідали про найбрудніші предмети, до яких ви торкаєтеся щодня.

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