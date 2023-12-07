Самые грязные предметы в больнице, от которых нужно держаться подальше

Ручки двери, перила, кнопки лифта

К ним ежедневно прикасаются много людей, в том числе носителей инфекций. В каждом заведении - своя микрофлора, но чаще всего на таких поверхностях "живут" довольно опасные патогены, например золотистый стафилококк, устойчивый ко многим антибиотикам; кишечная палочка; ацинетобактерии - возбудители гнойных инфекций, которые могут вызвать менингит и пневмонию.

Комната ожидания и коридор

Основное правило безопасности в этих местах - соблюдение дистанции. Следует держаться от других пациентов на расстоянии не менее 1 метра и дезинфицировать руки после контакта со всеми предметами, даже мебелью, где также скапливается немало бактерий.

Телефон

Мы часто прикасаемся к телефону и в медицинском учреждении, поэтому руками переносим на него бактерии с других поверхностей. Следовательно, после посещения больницы телефон нужно обработать антисептиком.

Медицинское оборудование

Стетоскопы, датчики УЗИ и другие не одноразовые медицинские изделия должны обрабатываться после каждого пациента. Поэтому обязательно спросите медработника о дезинфекции.

Какой выход?

Большинство из нас во время пандемии COVID-19 приучились всюду в общественных местах иметь при себе антисептик. Это полезная привычка. И особенно важно взять антисептик с собой в больницу и обработать руки после посещения кабинета врача, лаборатории или манипуляционной.

В коридорах медучреждений обычно есть диспенсеры с дезинфектантами, так что можно воспользоваться ими, если свой антисептик вы забыли дома.

Важный пункт - тщательное мытье рук с мылом. Эта простая манипуляция уменьшает количество вредоносной микрофлоры на руках. Мыть руки нужно и в больнице, и после поездки в общественном транспорте или посещения уборной, и обязательно - перед едой.

Медицинские работники обязаны соблюдать гигиену рук, чтобы не распространять вредоносную микрофлору. Не стесняйтесь напомнить об этом, если видите, что врач или медсестра пренебрегли данным правилом и не помыли руки после предыдущего пациента.