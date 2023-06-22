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В найближчу годину Київську область накриє гроза

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Київ, Четвер 22 червня 2023 14:03
В найближчу годину Київську область накриє гроза Фото: гроза у Київській області очікується найближчої години 22 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Київській області у найближчу годину погіршиться. Очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину по південно-східній частині Київської області з утриманням до кінця доби 22 червня гроза", - йдеться в повідомленні.

Негоді надано перший рівень небезпеки (жовтий).

Як поводитися під час грози

При перших "натяках" на грозу необхідно закрити вікна, двері і навіть кватирки. Краще знеструмити всі електроприлади та телевізор. Під час грози краще не користуватися водопроводом та не вмиватися над раковиною. Більше порад на випадок грози - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Якою буде погода в Україні завтра?

23 червня в Україні без дощів не обійдеться. Але "мінуси", які принесуть опади в західні, північні та Харківську область з лишком "відіб'є" спека. Температура повітря підніметься до +32 градусів.

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