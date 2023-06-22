В ближайший час Киевскую область накроет гроза

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"В ближайший час по юго-восточной части Киевской области с удержанием до конца суток 22 июня гроза", - говорится в сообщении.

Непогоде присвоен первый уровень опасности (желтый).

Как вести себя во время грозы

При первых "намеках" на грозу, необходимо закрыть окна, двери и даже форточки. Лучше обесточить все электроприборы и телевизор. Во время грозы лучше не пользоваться водопроводом и не умываться над раковиной. Больше советов на случай грозы - читайте в материале РБК-Украина.

Какой будет погода в Украине завтра?

23 июня в Украине без дождей не обойдется. Но "минусы", которые принесут осадки в западные, северные и Харьковскую область с лихвой "отобьет" жара. Температура воздуха поднимется до + 32 градусов.