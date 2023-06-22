ua ru
Чт, 22 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ближайший час Киевскую область накроет гроза

Новина українською →
Киев, Четверг 22 июня 2023 14:03
В ближайший час Киевскую область накроет гроза Фото: гроза в Киевской области ожидается в ближайший час 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Киевской области в ближайший час ухудшится. Ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час по юго-восточной части Киевской области с удержанием до конца суток 22 июня гроза", - говорится в сообщении.

Непогоде присвоен первый уровень опасности (желтый).

Как вести себя во время грозы

При первых "намеках" на грозу, необходимо закрыть окна, двери и даже форточки. Лучше обесточить все электроприборы и телевизор. Во время грозы лучше не пользоваться водопроводом и не умываться над раковиной. Больше советов на случай грозы - читайте в материале РБК-Украина.

Какой будет погода в Украине завтра?

23 июня в Украине без дождей не обойдется. Но "минусы", которые принесут осадки в западные, северные и Харьковскую область с лихвой "отобьет" жара. Температура воздуха поднимется до + 32 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: что известно
Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: что известно
DAILY
"Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута