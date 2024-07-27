У найближчу годину в Києві очікується гроза

Погода в Україні

Через кліматичні зміни аномальні явища можуть траплятися частіше, ніж раніше. Зокрема останнім часом в Україні почастішали грози.

У зв'язку з цим дуже важливо знати, як поводитися під час грози. Адже, залежно від того, де саме вас застала гроза, поводитися під час негоди потрібно по-різному.

Раніше РБК-Україна розповідало, як поводитися під час грози, якщо вона застала у приміщенні; на вулиці у полі, у лісі, на річці; у човні на водоймі чи під час плавання. Крім того, важливо знати правила безпеки у випадку кульової блискавки.

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