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У найближчу годину в Києві очікується гроза

Фото: у Києві очікується гроза 27 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчої години у Києві очікується гроза. Негода триватиме до кінця доби, 27 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 27 липня, в столиці  очікується гроза!" - йдеться у повідомленні.

Киян та гостей столиці просять не лякатись звуків грому.

"Будьте уважні та обережні! При оголошені повітряної тривоги - негайно прямуйте в укриття!" - додають в адміністрації.

Погода в Україні

Через кліматичні зміни аномальні явища можуть траплятися частіше, ніж раніше. Зокрема останнім часом в Україні почастішали грози.

У зв'язку з цим дуже важливо знати, як поводитися під час грози. Адже, залежно від того, де саме вас застала гроза, поводитися під час негоди потрібно по-різному.

Раніше РБК-Україна розповідало, як поводитися під час грози, якщо вона застала у приміщенні; на вулиці у полі, у лісі, на річці; у човні на водоймі чи під час плавання. Крім того, важливо знати правила безпеки у випадку кульової блискавки.

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