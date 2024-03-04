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У найближчому майбутньому французьких військ в Україні не буде, - Макрон

Понеділок 04 березня 2024 19:40
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У найближчому майбутньому французьких військ в Україні не буде, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв'ю Novinky.cz.

"На одне запитання, яке мені поставили про введення військ, я відповів, що ніщо не можна виключати. Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому. Але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території", - сказав Макрон.

За його словами, учасники зустрічі погодилися з п'ятьма сферами, де вони хотіли б зробити більше:

  • кіберзахист;
  • спільне виробництво військової техніки в Україні;
  • безпека країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, зокрема Молдови;
  • можливість підтримати Україну на кордоні з Білоруссю;
  • операції з розмінування.

"Крім того, я завжди чітко визначав наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації", - зазначив французький президент.

Заява Макрона про відправку військ НАТО в Україну

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва та Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту.

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