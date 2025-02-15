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"Найближчими тижнями": Трамп анонсував зустріч зі Стармером

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що згоден зустрітися з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Їхня зустріч має відбутися найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У п'ятницю Трамп розповів журналістам у Білому домі, що нещодавно у нього була телефонна розмова з британським прем'єром.

"Він попросив про зустріч, і я погодився на зустріч. У нас буде дружня зустріч. У нас відбувається багато хорошого", - сказав президент США.

Він додав, що Стармер хотів би приїхати в Штати "вже наступного тижня або через тиждень". Також Трамп повторив, що зустріч організовано на прохання прем'єра і він не впевнений, що саме має Стармер сподівається обговорити.

CNN уточнює, що це сталося після того, як Трамп оголосив про запровадження "дзеркальних" митних тарифів у відповідь проти всіх торгових партнерів США без винятків.

Нагадаємо, у західних ЗМІ пишуть, що наразі Трамп лише оприлюднив свій план підвищення тарифів США відповідно до податкових ставок, які інші країни стягують на імпорт зі Штатів.

"З міркувань справедливості я вирішив стягувати взаємний тариф. Це справедливо для всіх. Жодна інша країна не може скаржитися", - заявив Трамп.

Він підкреслив, що мита будуть такими самими, які інші країни встановлюють на американські товари.

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