Найближчими днями накриє похолодання: українцям розповіли, яку погоду чекати на вихідних

За даними Діденко, 1 та 2 лютого в Україні максимальна температура повітря впродовж дня становитиме до +6 градусів. Але у південній частині в суботу ще затримається вища температура повітря в межах до +12 градусів.

Вона уточнила, що тенденція до похолодання торкнеться усіх частин України.

Що стосується суботи, то завтра дощі пройдуть переважно у центральних областях, на півдні та сході. А ось захід та північ побудуть у щільній хмарності, хіба в Карпатах можливий мокрий сніг.

Погода у Києві

У Києві цими вихідними переважатиме хмарна погода, без істотних опадів. У суботу очікується до +5 градусів, у неділю до +3 градуси.

Водночас в "Укргідрометцентрі" уточнили, що у наступні 5 діб погоду Київській області та Києві формуватиме холодне повітря, яке надходитиме з північного заходу Європи.

Тому температура почне знижуватись: вже завтра вона не перевищуватиме 2-6 градусів тепла, на початку тижня буде близькою до 0 градусів, а в середині тижня сягне мінусових значень.

"У вихідні в полі підвищеного атмосферного тиску опади малоймовірні, але надалі атмосферні фронти зумовлять місцями невеликий сніг. Вітер переважатиме північно-західний та західний, помірної сили", - зауважили в "Укргідрометцентрі".

Похолодання в Україні

Діденко уточнила, наступного тижня у більшості областей України та в Києві очікується похолодання.

За попередніми прогнозами, діапазон денної температури буде орієнтовно від 3 морозу до 3 тепла, а вночі (ближче до середини тижня) до -8 градусів.