В ближайшие дни накроет похолодание: украинцам рассказали, какую погоду ждать на выходных

По данным Диденко, 1 и 2 февраля в Украине максимальная температура воздуха в течение дня составит до +6 градусов. Но в южной части в субботу еще задержится более высокая температура воздуха в пределах до +12 градусов.

Она уточнила, что тенденция к похолоданию коснется всех частей Украины.

Что касается субботы, то завтра дожди пройдут преимущественно в центральных областях, на юге и востоке. А вот запад и север побудут в плотной облачности, разве что в Карпатах возможен мокрый снег.

Погода в Киеве

В Киеве в эти выходные будет преобладать облачная погода, без существенных осадков. В субботу ожидается до +5 градусов, в воскресенье до +3 градуса.

В то же время в "Укргидрометцентре" уточнили, что в следующие 5 суток погоду Киевской области и Киеве будет формировать холодный воздух, который будет поступать с северо-запада Европы.

Поэтому температура начнет снижаться: уже завтра она не будет превышать 2-6 градусов тепла, в начале недели будет близкой к 0 градусов, а в середине недели достигнет минусовых значений.

"В выходные в поле повышенного атмосферного давления осадки маловероятны, но в дальнейшем атмосферные фронты обусловят местами небольшой снег. Ветер будет преобладать северо-западный и западный, умеренной силы", - отметили в "Укргидрометцентре".

Похолодание в Украине

Диденко уточнила, на следующей неделе в большинстве областей Украины и в Киеве ожидается похолодание.

По предварительным прогнозам, диапазон дневной температуры будет ориентировочно от 3 мороза до 3 тепла, а ночью (ближе к середине недели) до -8 градусов.