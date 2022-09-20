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На найближчих виборах мера Кличка готові знов підтримати понад 56% киян, - опитування

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Віталій Кличко залишається лідером рейтингу кандидатів на пост мера Києва на наступних виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Центру прикладних досліджень на замовлення Центру розвитку міст.

Відповідаючи на питання "Якби вибори мера Києва відбувались у наступну неділю, за кого Ви б проголосували?", більше половини респондентів серед тих, хто визначився з вибором, відповіли, що проголосували б за чинного мера столиці Віталія Кличка, - 56,4%.

За Сергія Притулу готові були б проголосувати 23,8% виборців серед тих, хто визначився з вибором. За представницю партії "Слуга народу" Олену Зеленську, яка посідає третє місце, - 6,3%.

Таким чином, Віталій Кличко випереджає найближчого конкурента майже в три рази.

Опитування "Вивчення громадської думки щодо суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в м. Києві" проводилося з 10 по 23 серпня 2022 року шляхом анкетного опитування в формі особистісного інтерв’ю методом "F2F" з використанням електронних носіїв (планшетів).

В опитуванні взяли участь 1017 мешканців Києва віком від 18 років. Теоретична похибка не перевищує 3,1%.

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Віталий КличкоКиїв