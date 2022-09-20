На ближайших выборах мэра Кличко готовы снова поддержать более 56% киевлян, - опрос

Отвечая на вопрос "Если бы выборы мэра Киева проходили в следующее воскресенье, за кого бы Вы проголосовали?", более половины респондентов среди определившихся с выбором ответили, что проголосовали бы за действующего мэра столицы Виталия Кличко - 56,4%.

За Сергея Притулу готовы были бы проголосовать 23,8% избирателей среди определившихся с выбором. За представительницу занимающей третье место партии "Слуга народа" Елену Зеленскую - 6,3%.

Таким образом Виталий Кличко опережает ближайшего конкурента почти в три раза.

Опрос "Изучение общественного мнения по общественно-политической и социально-экономической ситуации в г. Киеве" проводился с 10 по 23 августа 2022 года путем анкетного опроса в форме личностного интервью методом "F2F" с использованием электронных носителей (планшетов).

В опросе приняли участие 1017 жителей Киева от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 3,1%.