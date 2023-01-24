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Найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі, - Кірбі

Фото: представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Для України найближчі тижні та місяці у війні з росіянами будуть вирішальними. Особливо, це стосується боїв на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джона Кірбі в інтерв’ю RMF.

Цієї теми він торкнувся в контексті важливості передачі українських військовим танків Leopard 2 та тривалою дискусією щодо цього питання між Польщею та Німеччиною.

"Вони є важливими зацікавленими сторонами в підтримці оборонних потреб України, вони знають, що поставлено на карту, і дуже відкрито підтримують Україну. Ми всі знаємо, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі. І ми знаємо, що озброєння - це те, що й надалі буде потрібно українцям. Ми разом працюємо над тим, що доставити військову допомогу в найкоротші терміни", - заявив Кірбі.

Зазначимо, що зі схожою заявою нещодавно виступили в Європі. Так, президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що наступні кілька тижнів у контексті війни в України можуть стати вирішальними.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці заявили, що вирішальним етапом у війні стане ця весна та початок літа, після чого можна буде говорити про терміни закінчення війни.

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