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У найближчі місяці Литва надішле ЗСУ нову військову допомогу: що туди увійде

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Середа 22 березня 2023 13:07
У найближчі місяці Литва надішле ЗСУ нову військову допомогу: що туди увійде Фото: найближчі місяці Литва надішле ЗСУ нову військову допомогу (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

У найближчі місяці Литва надішле нашим воїнам нову військову допомогу. До пакета увійдуть "антидрони", зброя та боєприпаси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Литви Гітанаса Науседи.

Як відзначив Науседа, його країна також забезпечить військову підготовку для наших воїнів й продовжуватиме закликати союзників активізувати свої зусилля

"На сьогоднішній день литовська підтримка Україні становить понад 1,2% нашого ВВП", - зауважив Науседа.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що члени Республіканської партії США надіслали президенту Джо Байдену лист із закликом надати Україні касетні боєприпаси DPICM.

Тим часом вже найближчими тижнями до України від Канади прибудуть вісім основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси.

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